الاحتلال يعتقل شابين من القدس
التاريخ
9/10/2023 6:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الفلسطيني ياسر درويش، واعتقلت نجله حسن، واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عاهد شطارة، عقب دهم وتفتيش منزله في العيسوية.
وفا
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