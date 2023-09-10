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الاحتلال يعتقل شابين من القدس

9/10/2023 6:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الفلسطيني ياسر درويش، واعتقلت نجله حسن، واقتادته إلى مركز توقيف المسكوبية.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عاهد شطارة، عقب دهم وتفتيش منزله في العيسوية.


وفا


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