الأسير جمال هندي يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

الأسير جمال هندي يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر
التاريخ
9/10/2023 6:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دخل الأسير جمال هندي (54 عاما) من قلقيلية، عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير هندي اعتقل عام 2002، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 22 عاما، علما أنّه خلال سنوات اعتقاله فقد والده وشقيقته، وحرمه الاحتلال من وداعهما.
وفا
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