Sunday, 10 September 2023 02:37 GMT

تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة

9/10/2023 6:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من برامج "إنجاز" في مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة للبنات، التي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حملة تبني المدارس، التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.

MENAFN10092023000208011052ID1107039722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث