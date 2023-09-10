تعاون مشترك بين مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة
التاريخ
9/10/2023 6:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقعت مؤسّسة إنجاز والشركة العالمية للتأمينات العامة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مجموعة من برامج "إنجاز" في مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة للبنات، التي تهدف إلى بناء وتعزيز مهارات الطلبة في العديد من المجالات.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن حملة تبني المدارس، التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية.
MENAFN10092023000208011052ID1107039722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.