إضافات غذائية تهدد القلب.. تعرف عليها



تستخدم هذه الإضافات لتحسين الملمس والطعم وزيادة مدة الصلاحية

وتُستخدم هذه الإضافات الغذائية على نطاق واسع، وغالباً ما تُضاف إلى المعجنات، والكعك، والآيس كريم، والحلوى، والشوكولاتة، والخبز، والوجبات الجاهزة لتحسين مظهرها، وطعمها، وملمسها، ومدة صلاحيتها.



و تشمل هذه الإضافات: السليلوز، والأحماض الدهنية الأحادية والثنائية، والنشويات المعدّلة، والليسيثين، والكاراجينان المشتق من الأعشاب البحرية الحمراء، ويستخدم لتكثيف الأطعمة، والفوسفات، والصمغ، والبكتين.



واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر من 95 ألف شخص في فرنسا، متوسط أعمارهم 434 عاماً، وليس لديهم تاريخ مع أمراض القلب. وامتدت فترة المتابعة من 2009 حتى 2021.



إضافات خطرة

ووجد فريق البحث من جامعتي السوربون وباريس أن تناول كميات أكبر من إجمالي السليلوز من عدة أنواع يرتبط بشكل إيجابي مع ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وخاصة أمراض القلب التاجية.



وارتبط تناول كميات كبيرة من أحاديات الجليسريد وثنائي الجليسريدات من الأحماض الدهنية بارتفاع المخاطر على القلب.



ومن بين هذه المستحلبات، ارتبط إستر اللاكتيك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.



وارتبط إستر حامض الستريك للجليسريدات الأحادية وثنائية الجليسريدات للأحماض الدهنية بمخاطر أمراض الشرايين التاجية. وكذلك تناول كميات كبيرة من فوسفات ثلاثي الصوديوم، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.



ولم يكن هناك أي دليل على وجود علاقة بين المستحلبات الأخرى المدروسة، وأي من نتائج القلب والأوعية الدموية.

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