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حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا الزلزال

9/10/2023 6:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك لاعبو المنتخب المغربي بقيادة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في حملة التبرع بالدم لضحايا فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الجمعة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.
وأفاد التلفزيون المغربي بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلا، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمنكوبين.
وعقب الزلزال، نشر حكيمي على حسابه في موقع "إكس" تدوينة دعا فيها المغاربة للمساهمة في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم.
ونشر حكيمي لاحقا صورة له وهو يتبرع بالدم في أحد المستشفيات حيث كتب: "الأولوية في الوقت الحالي، هي التبرع بالدم للحالات الحرجة، فالتبرع بالدم مسؤولية الجميع، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".
وشارك في حملة التبرع بالدم، إلى جانب حكيمي باقي نجوم المنتخب المغربي وأعضاء الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي، وثمنت الجماهير تلك الخطوة بعد تضامن "أسود الأطلس" مع عائلات الضحايا والمصابين.


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