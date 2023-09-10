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بدر هاري يلغي نزاله في باريس تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

9/10/2023 6:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، عن إلغاء نزاله أمام البريطاني جيمس ماكسويني، بباريس، ضمن أمسية "غلوري 88"، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.
وقال هاري قبل انطلاق النزال للجماهير: "هذا وقت المغرب والله يرحم اللي ماتوا".
وشهدت الأمسية مشاركة أبطال مغاربة، حيث فاز المغربي إلياس حموش على الألماني فلوريان كروغر في فئة الوزن المتوسط، فيما انهزم مواطنه إلياس شاكير أمام الفرنسي دياغيلي كامارا، كما خسرت سارة مصدق بالضربة القاضية أمام الأمريكية فان سويست.


وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.


وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.


جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكیس الأعلام فوق جمیع المباني العمومیة، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

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