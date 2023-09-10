هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة في المغرب

هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة في المغرب
التاريخ
9/10/2023 6:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.
RT
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