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هزة أرضية جديدة بقوة 4.5 درجة في المغرب

9/10/2023 6:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.

RT

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