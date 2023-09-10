وأضاف أنه سيجري اليوم اتصال هاتفي مع الجانب المغربي لتنسيق الجهود، وإرسال الفرق الطبية المساندة. وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتيلاً و2059 إصابة، وفقاً للداخلية المغربية.

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