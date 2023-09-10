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نقابة الأطباء: فرق طبية جاهزة للمساهمة بجهود الإغاثة في المغرب

9/10/2023 6:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي، أن هناك اتصالات مع نقابة الأطباء المغربية، من أجل المساعدة في جهود الإغاثة، بعد الزلزال المُدمر الذي أصاب عدة مناطق في المغرب.
وبيّن الزعبي لـ " الوكيل الإخباري" أن فرقاً طبية أردنية من أطباء ومسعفين، جاهزون لتقديم المساعدة بجهود الإغاثة الطبية في المواقع التي تضررت جراء الزلزال.


وأضاف أنه سيجري اليوم اتصال هاتفي مع الجانب المغربي لتنسيق الجهود، وإرسال الفرق الطبية المساندة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتيلاً و2059 إصابة، وفقاً للداخلية المغربية.

MENAFN10092023000208011052ID1107039717

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