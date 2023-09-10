فوسط الدمار المروع الذي حل بإقليمَي الحوز وتارودانت الأكثر تضررا جنوبي مراكش، واللذين يضمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها، انتشرت مقاطع مصورة تظهر انتشال رضيع من تحت الأنقاض.



وظهر رجل يسحب الطفل حديث الولادة، فيما يتدلى منه حبل السرة، في مشهد يفطر القلوب.



لكن بعد البحث عن الفيديو، ظهر عدد من الأشخاص يتكلمون بغير اللغة العربية أو حتى الفرنسية الرائجة بالمغرب.



ليتبين أن المقطع لا علاقة له بكارثة الزلزال التي وقعت فجر أمس السبت، حاصدة مئات القتلى والجرحى.

ويشيّع المغرب الذي اتشح بالسواد، اليوم الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

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