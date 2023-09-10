تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ضاحية الرشيد
التاريخ
9/10/2023 6:09:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عثرت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على جثة سيدة خمسينية داخل منزلها بمنطقة ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تشير التحقيقات الاولية ان الوفاة طبيعية وناتجة عن سيرة مرضية .
واشار المصدر انه قد تم نقل الجثة للطب الشرعي بمستشفى الجامعة الاردنية
لبيان سبب الوفاة ، وبوشرت التحقيقات .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10092023000208011052ID1107039715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.