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الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

9/10/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية طالب الصرايرة أن مجلس التعليم العالي سيتخذ خلال جلسته غدا الاثنين قرارا بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات.
وقال الصرايرة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة طالبت في اجتماعها الأخير مع وزير التعليم العالي بزيادة عدد المقاعد بنحو ضعفي العدد الذي حُدد عند 640 مقعدا للعام الحالي، لافتا إلى أن الوزير وعد بنقل توصية اللجنة بزيادة عدد مقاعد الطب إلى مجلس التعليم العالي.
وأضاف أن القرار الأقرب هو زيادة عدد المقاعد للعام الحالي، مرجحا صدور القرار بعد عقد الاجتماع فورا.
وكان قرر مجلس التعليم العالي مؤخرا تقليص عدد المقاعد المخصصة لدراسة الطب في الجامعات لسنة 2023-2024.

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