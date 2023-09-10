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نقابة الفنانين تعمم بمنع مغنية من الغناء في الأردن بسبب الفاظها النابية

9/10/2023 6:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عممت نقابة الفنانين الأردنيين على جميع المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بضرورة إيقاف المغنية سارة محمود الزكريا، الجنسية اللبنانية، عن ممارسة كافة المهن الفنية. وفي حالة عدم الامتثال لهذه التوجيهات، أكدت النقابة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للأصول والتشريعات المعمول بها.


وجاءت هذه الخطوة استنادًا إلى القانون رقم 9 لسنة 1997، الذي ينص على ضرورة الحصول على تصريح من النقابة لممارسة المهنة الفنية. وبناءً على المادة رقم 26 بند "ز" من القانون، يجب المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها.
وشددت النقابة على عدم أحقية أي شخص في ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، وحذرت من التجاوز الأخلاقي واللفظي في أي من المهن المشمولة بالقانون."
وكانت قد اصدرت نقابة الموسيقيين في مصر بيانًا رسميًا اعلنت فيه فيه وقف الفنانة سارة محمود الزكريا عن ممارسة فن الغناء بسبب إطلاقها "ألفاظاً وإيحاءات خارجة" خلال إحياء حفل غنائي بمنطقة الساحل الشمالي، قبل أكثر من أسبوع.

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