لافروف: الغرب لا يمكن أن يظل مهيمنا



وأضاف لافروف: "لا يستطيع الغرب الاستمرار في هيمنته، لأن مراكز جديدة للتطور العالمي قد ظهرت منذ فترة طويلة، وموضوعيا أخذت تكتسب المزيد من القوة".

وأشار لافروف إلى أنه يجب على الدول الغربية، بعد هذه القمة، أن تفكر في مدى قدرتها على "مواصلة خط هيمنتها".



وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم في الإعلان الختامي للقمة " التوصل إلى حل صحي للغاية فيما يتعلق بضرورة تحقيق توازن عادل ومنصف للمصالح".



وقال: "أكرر مرة أخرى، الهدف ليس بالقريب، لكن التحرك في هذا الاتجاه بدأ. نحن بدورنا سنواصل تعزيز هذه الاتجاهات الإيجابية، بما في ذلك خلال رئاسة البرازيل العام المقبل لمجموعة العشرين وجنوب إفريقيا في عام 2025".



وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

RT