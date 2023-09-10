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تصاعد الاشتباكات في عين الحلوة بعد فشل جهود وقف إطلاق النار

9/10/2023 6:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- شهد مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في الساعات الأولى من يوم الأحد، اشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت "بعد خروج الوفود المفاوضة التي سعت على مدى ساعتين ونصف الساعة لضبط الخروقات، وفشلت في إرساء مفاعيل وقف إطلاق النار الذي وضع الساعة السابعة والنصف مساء".

وأسفرت أحدث جولة من الاقتتال الفلسطيني في المخيم عن سقوط 4 قتلى، منهم اثنان من عناصر حركة "فتح"، وقتيل من فصيل "جند الشام" المتشدد، إضافة إلى 60 جريحًا.

وقالت الوكالة إن المعارك تجدَّدت "رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات، واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف
سفير فلسطين
أشرف دبور وحضوره".

وشهد المخيم نزوح عدد كبير من الأهالي من داخل المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا، في الوقت الذي تخطت القذائف الصاروخية حدود المخيم وخلفت أضرارًا جسيمة.

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