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روسيا تعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة وتدمير 3 زوارق أوكرانية قرب القرم

9/10/2023 6:08:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم كما دمرت ثلاثة زوارق سريعة في مياه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام أن الزوارق العسكرية السريعة الأمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات جراء الواقعتين. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا بشأن تلك الهجمات.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث تركز كييف في هجماتها بالمسيرات والزوارق على شبه جزيرة القرم، فيما تقصف موسكو منشآت أوكرانية عسكرية وصناعية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

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