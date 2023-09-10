الغرب الأستعماري الذي يتحمل المسوؤلية الاخلاقية بالتخلص من اليهود الذين سيطروا على مفاصل المال في الدول الأوروبية والمساهمة في هجرتهم الأستيطانية إلى فلسطين وإقامة مستعمرتهم ، ما زال صامت امام جرائمهم ومحرقتهم المستمرة منذ ٧٥ عاما بحق شعبنا الفلسطيني صاحب الأرض ، وممارسة التمييز العنصري والفوقية الدينية اليهودية . وهو مستمر في قبول مبررات تسويق اسرائيل نفسها من خلال فزاعتها "كضحية التاريخ" التي يتوجب "انصافها من الظلم " و "معاداة السامية" و "حمايتها من المخاطر " ، بل ويساهم في تزوير حقائق التاريخ ورفع مسؤوليته عن ما يتعلق بالمسألة اليهودية بأوروبا ، كما وتقديم المساعدة لهم لأستدامة مشروع الحركة الصهيونية الكولنيالي سياسيا واقتصاديا وأمنياً ، سوى من بعض البيانات اللفظية الخجولة التي لا تغني عن المواقف العملية المطلوبة .

وبالعام الماضي كان الأخ الرئيس أبو مازن يطرح الحقيقة الدامغة بوضوح لا يقبل التفسيرات المختلفة بخصوص اكثر من ٥٠ مجزرة شبهها بالهولوكست بحق شعبنا ، وذلك ردا على سؤال لأحد الصحفين خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني ، حين قامت ثائرة الألمان والغرب ولم تقعد .

لقد كانت إجابات الرئيس في حينه تتفق والحقائق التاريخية عبر ٧٥ عاما لوحشية العصابات الصهيونية وحكام دولة إسرائيل الفاشيين من ارتكابهم للمجازر وجرائم التطهير العرقي والابرتهايد ، كما كان حديثه واضحاً وعلمياً باجتماع المجلس الثوري والذي استند فيه إلى ما قاله الفيلسوف كارل ماركس بالخصوص والى الحقائق التاريخية .

ولذلك وفي الحادثتين لم يكن من الضرورة اصدار بيانات توضيحيه حول ما قاله الرئيس أبو مازن الذي كان واضحا لا يقبل التفسير المفبرك من الغرب ، بالإضافة إلى أن حديث الرئيس بصفته ومكانته لا يجب ان يخضع لتوضيحات .

فنحن لم نصنع الهولوكوست ولن نتوانى عن إدانة كل جرائم التاريخ بحق الإنسانية ومنها بشائع النازية والفاشية ، وعن مطالبة الجميع في نفس الوقت بالأعتراف أن هنالك هولوكست متدحرج يتوجب ادانته والاعتذار عنه ضد الشعب الفلسطيني ، فأن استمرار الأحتلال والاستيطان بحد ذاتهم هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مكتملة الأركان وفق مواقف المنظمات الحقوقية الدولية ، موالصمت عليها هو جريمة اخرى .

لكن إسرائيل التي قامت كمشروع استعماري على حساب حقوق شعبنا الوطنية وارضه ترفض تقديم اي اعتذار عن جرائمها المرتكبة منذ النكبة حتى اليوم ، رغم ما نُشر مؤخرا من تفاصيل وحقائق واعترافات عن تلك المجازر وعن الدور الذي لعبته الحركة الصهيونية العالمية ايضا في تهجير العرب اليهود من دولهم للأستيطان في أرضنا والتي يتوجب على الغرب معرفتها قبل مطالبتهم السخيفة لنا بالاعتذار .

تلك الحركة الصهيونية التي منذ نشاتها كانت معادية للسامية واعتمدت تزوير التاريخ واستغلال الاثتية اليهودية والاعتماد على الأساطير باعتبارها ومنذ البدء كانت حركة رجعية عنصرية واداة في خدمة الأستعمار والإمبريالية العالمية ادانتها الأمم المتحدة في وقت سابق .

وفي هذا السياق ، لا بد لي من العودة هنا مرة أخرى لمقال نَشرته في وقت سابق حول أهمية ما كتبه الأخ الرئيس محمود عباس في كتابه بعنوان "الحركة الصهيونية في أدبيات لينين "( زعيم ثورة أكتوبر الاشتراكية ) ، الذي صدرت طبعته الأولى عام ١٩٧٩ والثانية عام ٢٠١١ ، حيث يقول في هذا الكتاب ؛ "لقد رأى لينين أن استمرار استغلال القضية اليهودية لمصلحة الأستعمار هو ما يحقق أهداف الحركة الصهيونية التي تعيش على هذه القضية وتحركها وتستفيد منها."

ويتابع الكتاب في نصوصه : "إذا اتبع زعماء العالم حذو لينين في تقييمه ومعالجته للمسألة اليهودية ، فما كانت قد تمددت الحركة الصهيونية ، ولما كانت هناك دولة إسرائيل الأستعمارية ، لأنه باختصار ، فأن لينين قد أعتَقد بأن اليهود لا يشكلون أمة وليس لديهم مكونات الأمة ويجب أن يعيشوا داخل المجتمعات التي كانوا موجودين فيها منذ مئات أو حتى آلاف السنين. "

ويذكر الكتاب في اجزاءه الأخيرة ، " لم يقبل لينين بمبداء الفصل بين الأستعمار والإمبريالية من جهة والحركة الصهيونية من جهة اخرى."

من الملاحظ اليوم أن الغرب ألاوروبي لا يزال يعيش في ظل عقدة خوف نتيجة ما تم بحق اليهود من كراهية بأوروبا ما قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها لأسباب لا تتعلق بدينهم ، وهم يخشون فكرة الحركة الصهيونية التي زرعتها في أذهان الكثيرين منهم ، والتي تساوي بين انتقاد سياسات إسرائيل ومعاداة السامية التي ننتمي نحن لها باصولنا الكنعانية . حيث يتحالف العديد من الأوروبيين على هذا الأساس ، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى أيديولوجية اليمين واليمين الشعبوي ، مع نهج الحركة الصهيونية العالمية ، ويستمرون في لعب الدور المطلوب منهم لأنهم رفضوا حل المسألة اليهودية في اطار المجتمعات الأوروبية خلال الحرب العالمية الثانية وحتى ما قبل ذلك وحتى يومنا هذا فابتدعوا فكرة الوطن القومي المزعوم .

لذلك فاننا لا نشعر بمواقف حاسمة حتى من الدول الأوروبية من أجل إنهاء الأحتلال اولاً وفق القانون الدولي والقرارات الاممية ، في ظل نوع من التبعية لسياسات الدولة العميقة بالولايات المتحدة المعادية لحقوق الشعوب والتي تتحمل مسوؤلية إيقاع الظلم التاريخي بحق شعوب كثيرة ومنها شعبنا الفلسطيني بالشراكة مع بريطانيا منذ التخطيط مع الحركة الصهيونية لأبتداع وعد بلفور .

لقد ضحت الحركة الصهيونية العالمية لاعتبارات سياسية استعمارية بإعداد كبيرة من اليهود الفقراء في جرائم الحرب العالمية الثانية بالتعاون مع النازيين انذاك الذين سهلوا هجرة اليهود الى فلسطين وفق اتفاقية "هافارا " مقابل المال ومحاولة تفريغ أوروبا من اليهود الذين ضاق منهم الأوروبيين لسيطرتهم على مفاصل المال هنالك انذاك .

ففي أعقاب الهولوكوست ، الذي استغلته الحركة الصهيونية واحتكرت استخداماته اللغوية زوراً رغم الأصل اليوناني للكلمة ، والذي لم يستهدف اليهود وحدهم من قبل النازيين بل العديد من الشعوب الأوروبية وذوي الأمراض والاعاقات ، وهو أمر بغيض ومدان بالكامل يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . فقد تجاهلت الحكومات الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة المناشدات المختلفة لمعاملة إعادة توطين اليهود المشردين كواجب والتزام العالم بأسره ورفض تخفيف القيود المفروضة على الهجرة ، مما أجبر معظم اليهود الأوروبين على السعي لبناء حياة استعمارية جديدة في فلسطين في إطار تنفيذ اتفاقيات ومؤامرات مختلفة بين الحركة الصهيونية والمانيا النازية وبتوجيهات امريكية باستغلال اليهود في تنفيذ المشروع الأستعماري الصهيوني على حساب وجودنا على ارضنا وعلى حساب مستقبل اتباع الديانة اليهودية أنفسهم الذين كانوا يعيشون بالاصل في فلسطين ، على الرغم من أن الكثير من اليهود كانوا يفضلون الاستقرار في مكان آخر أو في بلدانهم الأوروبية الأصلية، وما زال العديد منهم يقفون في معارضة فكر الحركة الصهيونية وممارسات الأحتلال والابرتهايد ويرفضون مساواة معاداة الصهيونية بمعادة السامية . تلك النظرية التي تحاول الحركة الصهيونية فرضها وممارسة الابتزاز على أساسها بعلاقاتها مع الغير وقامت لذلك الهدف بإنشاء التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بخصوصها الذي بادر له ترامب وصهره كوشنير ، واقرته بعض حكومات أوروبا من ضمن قوانينها .

إن العديد من الأوروبيين والذين يخوضون حربا بتعليمات السياسة الأمريكية وتحالف الناتو وبدعم من الحركة الصهيونية وحلفاؤها من المسيحين الصهاينة والنازيين الجدد باوروبا والولايات المتحدة من أجل تحطيم القوة الروسية الصاعدة الآن الى جانب افتعال العداء للصين الصاعدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في وجه هيمنة احادية القطب الأمريكية وكانتقام من انتصار الجيش الأحمر على النازية بالحرب العالمية الثانية كما قال وزير الدفاع الروسي السابق ، ولا سيما أولئك الذين يقدمون الدعم إلى زيلينسكي اليهودي الصهيوني النازي الذي اشار له بذلك الرئيس بوتين وقال في ذلك "من المثير للاشمئزاز أن يقوم الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اتى به الغرب وهو يهودي عرقي، بالتستر على تمجيد النازية في البلاد" ، وهو الذي أجرى بالأمس اتصالا مع شبيهه نتنياهو لتنسيق المواقف والعمل المشترك . فحتى الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بعد انتصار الحلفاء ، تفرغوا إلى معاداة شريكهم بالحرب الاتحاد السوفيتي والحركة الشيوعية ودعموا الفاشيين والنازيين المتبقين خاصة في اسبانيا فرانكو وفي دول امريكيا اللاتينية انذاك .

لذا فان الغرب يثير هذه الهستيريا والزوبعة اليوم في إنكار لحقائق التاريخ بهدف التهرب من استحقاقات مسوؤليات انهاء الأحتلال ومن اجل التبرير لدولة الاستيطان ما ترتكبه من جرائم .

فاسرائيل التي تدعمها حركات النازية الجديدة بأوروبا والقوميين البيض والمحافظين والانجيليبن الجدد في الولايات المتحدة الآن ، هي في موقع دفاع في معركة ستخسرها وخسرتها فعلا ، فليس ممكنا ان تواجه حركة جماهيرية عالمية متضاعفة ومتصاعدة الآن بُنيت على أسس قانونية وجرائم فعلية وخاصة الابرتهايد بحملة علاقات عامة تخوضها دولة الأحتلال مهما بلغت تكلفتها ، وبعدم وجود اية مقومات أو قناعات لديها في بحث الأسس لعملية سلام جادة تقوم على اساس تنفيذ حق تقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته ذات السيادة والقرارات الأممية ذات الخصوص ، التي تتناقض جميعها مع مشروع الحركة الصهيونية بالمنطقة بأصولها ومكوناتها المتعددة دولياً بشقيها الليبرالي والديني الذين يسعون لتنفيذه . كما ولا يمكن لاسباب عدة التوصل إلى ما تسعى له أمريكيا التي رفضت أبسط المطالب الفلسطينية بغض النظر عن جوهرها ، إلى توقيع اتفاقية التطبيع الجديدة بين دولة الأحتلال والسعودية الملتزمة بالمبادرة العربية وفق ما تم اعلانه والتي تستطيع الحصول على ما تريده اليوم من خلال علاقاتها الجديدة مع روسيا والصين وعضويتها بالبريكس ومن خلال العلاقات الدولية المفتوحة أمامها وموقعها المتقدم الان بالمنطقة والعالم العربي . هذا وقد أسدى الصحفي الامريكي المعروف فريدمان نصيحته للأمريكان والسعوديين مفادها ،“لا يمكن التطبيع مع حكومة إسرائيلية غير طبيعية " .

