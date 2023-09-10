الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل

الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل
التاريخ
9/10/2023 6:08:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نقابة الأطباء لوقف الإضراب عن العمل في مرافق وزارة الصحة.
وأكدت الصحة، في بيان صحفي، ضرورة عودة الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.
وجددت دعوتها إلى تغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادة لمعاناة المرضى والمواطنين.
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