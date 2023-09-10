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الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل

9/10/2023 6:08:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نقابة الأطباء لوقف الإضراب عن العمل في مرافق وزارة الصحة.

‎وأكدت الصحة، في بيان صحفي، ضرورة عودة الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.

‎وجددت دعوتها إلى تغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادة لمعاناة المرضى والمواطنين.

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