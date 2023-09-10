الصحة تدعو نقابة الأطباء لوقف الإضراب والعودة إلى العمل

‎وأكدت الصحة، في بيان صحفي، ضرورة عودة الأطباء للعمل في مرافق الوزارة بشكلٍ فوري، تنفيذا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية، والقاضي بوقف الإضراب في القطاع الصحي الحكومي.

‎وجددت دعوتها إلى تغليب المصلحة العامة، وحاجة المرضى للخدمات الطبية، وما قد ينجم عن الإضراب من زيادة لمعاناة المرضى والمواطنين.