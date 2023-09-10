الإعلان عن خطة لتنظيم وإزالة التعديات عن الشوارع في نابلس

وقال رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي في مؤتمر صحفي نظمته البلدية في مقرها، إنه كان لا بد من اتخاذ خطوات لتنظيم المدينة وأسواقها، ولا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي، من تطاول على الحق العام، مشددا على وجود دعم من الحكومة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة لانجاح الخطة.

وأشار إلى أنه بعد أسبوع من اليوم سيتم إزالة التعديات، وإعادة ترتيب شوارع المدينة، آملا أن تجد الخطة استجابة ودعما من المواطنين.

وفيما يتعلق باستشهاد اثنين من العاملين في البلدية الأسبوع الماضي بحادثة انهيار في أحد شوارع المدينة، بين أن الأمر تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن تم تشكيل لجنة قامت باستجواب العديد من أصحاب العلاقة، مشيرا إلى أن البلدية ستتكفل بالرعاية الكاملة لعائلتي الشهيدين.

بدوره، قال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن عودة نابلس إلى سابق عهدها يتطلب جهدا كبيرا من جهات عدة، وعدم الوقوف كل عند مسؤولياته سيخلق أزمة نظام.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم المدينة ستكون بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات للمحافظة على نظافة المدينة ونظامها، بحيث تقوم

كل جهة بدورها بشكل كامل.

من جهته، بين مدير عام شرطة محافظة نابلس طارق الحاج، أن الخطة ليست موجهة ضد أي أحد، ولا نريد قطع أرزاق البعض، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة وبتوجيهات من وزير الداخلية يعمل على فرض الانضباط في الشوارع.

وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامح المصري، بأن تكون هناك خطة واضحة من جميع الأجهزة، والمؤسسات والأفراد لتعود نابلس عاصمة اقتصاد فلسطين، لافتا إلى أن هناك تعديات كثيرة، وإذا لم يتم التكاتف على إزالتها لا يمكن حل المشكلة.

من ناحيته، نوه مدير مكتب وزارة الاقتصاد المحلي في نابلس بشار الصيفي، إلى أن نابلس بحاجة لسياسات واجراءات جريئة لتعود كما كانت، مع التأكيد على أن تكون الحملة مستدامة بمشاركة الجميع .