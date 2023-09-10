4.7 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر



وحسب بيانات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعاً، فيما انخفضت 4 قطاعات بنسبة تراوحت بين 9.4% للصناعات التعدينية و15.6% للخشبية والأثاث.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2 مليار و 792 مليون دينار.



وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 550 مليون دينار، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.



بالمقابل، تراجعت صادرات الغرفة الى الهند خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار.