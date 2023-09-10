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524 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام كليك الشهر الماضي

9/10/2023 6:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مُلخص الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك ) لشهر آب الماضي، بيانات أنظمة الدفع والتقاص في الأردن، وقيمها وعددها.
وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) بلغ 970 ألف مُستخدم، وعدد الحركات 3 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 524 مليون دينار.
وأضاف التقرير، أن عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال(جوموبي) الشهر الماضي، بلغ 2 مليون مُستخدم، وعدد الحركات وصل إلى 2 مليون و580 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 309 ملايين دينار.
وفيما يخص نظام دفع الفواتير ( إي فواتيركم ) فقد بلغ عدد المستخدمين الشهر الماضي 3 ملايين و900 ألف مُستخدم، وعدد المفوترين بلغ 484 مفوتر، وعدد الخدمات بلغ 1586 خدمة، وعدد الحركات بلغت 4 مليون و830 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 985 مليون دينار.
وأظهرت بيانات نظام غرفة التقاص الآلي ( ACH) أن إجمالي عدد الحركات وصل إلى 926 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 742 مليون دينار.
وبيّنت أرقام نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ( ECC ) أن عدد الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، بلغت 603 آلاف شيك، بقيمة مالية بلغت 3 مليار و680 مليون دينار، كما بلغ عدد الشيكات المُرتجعة 17 ألف و700 شيك، بقيمة مالية بلغت 100 مليون دينار.

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