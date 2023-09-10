524 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام كليك الشهر الماضي
التاريخ
9/10/2023 6:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مُلخص الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك ) لشهر آب الماضي، بيانات أنظمة الدفع والتقاص في الأردن، وقيمها وعددها.
وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) بلغ 970 ألف مُستخدم، وعدد الحركات 3 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 524 مليون دينار.
وأضاف التقرير، أن عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال(جوموبي) الشهر الماضي، بلغ 2 مليون مُستخدم، وعدد الحركات وصل إلى 2 مليون و580 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 309 ملايين دينار.
وفيما يخص نظام دفع الفواتير ( إي فواتيركم ) فقد بلغ عدد المستخدمين الشهر الماضي 3 ملايين و900 ألف مُستخدم، وعدد المفوترين بلغ 484 مفوتر، وعدد الخدمات بلغ 1586 خدمة، وعدد الحركات بلغت 4 مليون و830 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 985 مليون دينار.
وأظهرت بيانات نظام غرفة التقاص الآلي ( ACH) أن إجمالي عدد الحركات وصل إلى 926 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 742 مليون دينار.
وبيّنت أرقام نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ( ECC ) أن عدد الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، بلغت 603 آلاف شيك، بقيمة مالية بلغت 3 مليار و680 مليون دينار، كما بلغ عدد الشيكات المُرتجعة 17 ألف و700 شيك، بقيمة مالية بلغت 100 مليون دينار.
MENAFN10092023000208011052ID1107039704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.