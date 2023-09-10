أعلنت الجزائر ، اليوم الأحد، السماح باستيراد لحوم الدجاج والأبقار للحد من

ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، في بيان

صحفي ، عن أن إيداع الملفات للحصول على التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء المجمدة، يتم عبر بوابة إلكترونية وضعت خصيصا لهذا الغرض، وهذا ابتداء من تاريخ اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري .

ونوهت الوزارة إلى أنه يتوجب على الراغبين في استيراد هذا النوع من اللحوم، إرفاق ملفات طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم ببرنامج سنوي مرتقب.

كما أعلنت عن السماح باستيراد اللحوم الحمراء، ويتعلق الأمر باللحوم البقرية الطازجة والمجمدة والمعبئة بالتفريغ الهوائي، ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة.