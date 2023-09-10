مديرة منظمة التجارة تحذر من عواقب التراجع عن التجارة الحرة

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا من العواقب السلبية للتراجع عن التجارة العالمية الحرة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لفتت أوكونجو إيويالا إلى أن العواقب قد لا تكون واضحة للغاية في البداية مع عودة الأنشطة الصناعية في بعض الدول " لكن مع مرور الزمن سيتم الشعور بفقدان المنافسة بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف".

يذكر أنه بعد عقود من التجارة العالمية المتنامية والعولمة بدأت تظهر بوادر في الوقت الراهن على بزوغ حركة مضادة تتمثل عواملها الأساسية في التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. ويُعْتَبَر التراجع الأخير في الصادرات والواردات الصينية مع الولايات المتحدة بمثابة مؤشرات على هذا التطور.

وهناك مثال على إعادة التفكير في سلاسل التوريد العالمية يتضح من خلال المحاولات الرامية إلى إعادة المزيد من مراكز إنتاج الرقائق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وغرب أوروبا لتقليص مخاطر قطع هذه السلاسل في ضوء التوترات مع الصين حول تايوان حيث يأتي من هناك جزء كبير من أشباه الموصلات بالإضافة إلى جميع الرقائق الحديثة تقريبا.

وقالت أوكونجو إيويالا إن "من المحتم" في مثل هذه المواقف أن يتم إعادة تحويل سلاسل التوريد مشيرة إلى أنه ليس من الصواب أن يتم إنتاج منتج بنسبة 90% في مكان واحد وأن يعتمد الجميع على هذا.

وأضافت مديرة منظمة التجارة:" يجب أن نقلل التركيز في بعض الأماكن لكننا لا نريد أن نرى تغييرا في السلوك الاستثماري يُظْهِر أن التجارة لم تعد مترابطة بشكل وثيق".

وتابعت الاقتصادية النيجيرية محذرة:" في حال تحولت الاستثمارات وتعطلت سلاسل التوريد لن يكون من السهل إصلاح هذا"، وأعربت عن أملها في ألا تؤدي التوترات الراهنة إلى تراجعات في التجارة بين الدول الكبيرة أو بين تكتلات الدول.

وأكدت أوكونجو إيويالا أن هذا الأمر سيجعل الاقتصاد العالمي أقل مقاومة للأزمات مشيرة إلى أن أثيوبيا تعتمد على سبيل المثال على القمح الوارد من أوكرانيا لكنها سرعان ما أوجدت البديل من الولايات المتحدة والأرجنتين عندما انقطعت التوريدات بسبب الهجوم الروسي في العام الماضي، وقالت:" فوجئنا بشكل إيجابي من إثبات التجارة قدرتها على المقاومة".

ورأت أوكونجو إيويالا أن الاضطرابات الحالية في سلاسل التوريد تُعْتَبَر "فرصة لدمج دول تم استبعادها سابقا"، وأوضحت أن نقل القدرات التصنيعية حاليا من الصين أدى إلى ذهاب هذه القدرات في الغالب إلى الهند أو فيتنام أو إندونيسيا، وتساءلت لماذا لا تنتقل هذه القدرات أيضا إلى بنجلاديش أو كمبوديا أو لاوس أو السنغال أو رواندا أو جنوب أفريقيا "عندئذ سنشهد نوعا آخر من العولمة يختلف عن العولمة التي رأيناها حتى الآن".