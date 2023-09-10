الدور التشريعي لمجلس الأعيان

ويبقى أهم ما يميز هذه الدورة الاستثنائية الدور التشريعي اللافت لمجلس الأعيان، والذي تجسد في جملة من التعديلات الجوهرية التي أدخلها على مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وفي مقدمتها مشروعي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية. فلم يتردد المجلس المعين في إعادة هذين المشروعين إلى مجلس النواب مع جملة من المقترحات التشريعية التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس المنتخب.

وبهذا يستمر مجلس الأعيان في ممارسة الدور الدستوري المناط به، والذي يتمثل في الرقابة على مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب، وذلك نظرا لما يتمتع به أعضاؤه من حنكة سياسية وخبرة في العمل العام، والتي تنعكس إيجابا على مستوى النصوص القانونية التي يجري إقرارها من قبل مجلس الأمة.

وقد حرص المشرع الدستوري على تعزيز الوظيفة التشريعية لمجلس الأعيان ابتداء من التعديلات الدستورية لعام 2016، والتي قررت لجلالة الملك الحق في تعيين رئيس وأعضاء هذا المجلس بإرادة ملكية منفردة دون الحاجة لتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص. وبذلك جرى إبعاد مجلس الأعيان عن أي تجاذبات سياسية حزبية أو حتى مشاحنات شخصية ومصالحية يمكن أن تؤثر في نوعية الأشخاص الذين يجري اختيارهم لعضوية المجلس المعين.

وقد استمر المشرع الدستوري في تكريس الصلاحية التشريعية لمجلس الأعيان في التعديلات الدستورية لعام 2022، حيث جرى تعديل المادة (64) من الدستور لصالح التوسع في الفئات التي يمكن اختيارها للعضوية في المجلس المعين لتشمل، رؤساء وقضاة المحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ومن أشغلوا مناصب قيادية في الدولة.

ومن العوامل التي أوصلت مجلس الأعيان إلى هذا المستوى التشريعي المميز، والذي أصبح محط أنظار المتابعين والمنشغلين في العمل العام، حالة الثبات والاستقرار في رئاسته وتشكيلة المكتب الدائم فيه وعضوية لجانة النيابية، والتي يجري التوافق عليها كل سنتين من عمر المجلس وتجنب الحاجة لإجراء الانتخابات، ذلك على الرغم من النص عليها في النظام الداخلي لمجلس الأعيان.

فقد ساهمت هذه السياسة التوافقية القائمة على توزيع المناصب والعضويات في المجلس المعين في الحفاظ على حالة الود والانسجام بين الأعضاء وعدم تعكير صفو العلاقات بينهم. إلا أن هذا التناغم لا يمنع من أن يُبرز العين خلفيته السياسية ومبادئه الفكرية والأيديولوجية أثناء ممارسته لدوره التشريعي؛ وهو الأمر الذي ظهر جليا في بعض الجلسات التي عقدها المجلس خلال الدورة الاستثنائية الماضية.

إن استمرارية مجلس الأعيان على هذا النهج التشريعي الحكيم له أهمية خاصة ترتبط بطبيعة المجالس النيابية القادمة المتوقع تشكيلها عند البدء بتطبيق قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، حيث جرى تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب السياسية من خلال القائمة الحزبية الوطنية، والتي سيتم زيادة عددها مع مرور الوقت، حيث سيشهد مجلس النواب العشرين تمثيلا حزبيا بواقع (41) نائبا كحد أدنى.

إن الوجود الحزبي في مجلس النواب له إيجابياته الدستورية المتمثلة في تفعيل العمل المؤسسي في البرلمان وإيجاد كتل وإئتلافات نيابية تكون هي الأساس في ممارسة الدور التشريعي والرقابي على الحكومة.

في المقابل، فإن تمثيل الأحزاب السياسية في المجالس النيابية القادمة سيكون له تأثير مزدوج على العملية التشريعية يجب الانتباه إليه. فكل حزب سياسي سيحاول ومن منطلق دستوري مشروع أن يعكس مبادئه وأهدافه الخاصة به على مشاريع القوانين التي سيجري إقرارها، وأن يترجم مشاريعه وبرامجه الانتخابية من خلال النصوص المقترحة في مشروعات القوانين المطروحة أمام مجلس النواب.

وهنا، سيظهر الدور الحيوي لمجلس الأعيان في مجال العملية التشريعية أثناء المجالس النيابية القادمة، حيث سيكون صمام الآمان الذي سيوازن بين المصالح الحزبية المختلفة للنواب المنتخبين وبين المصلحة الوطنية العليا، وذلك في مجال إصدار القوانين الوضعية وتعديلها.





* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

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