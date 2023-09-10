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6 أطعمة تعالج هشاشة العظام

9/10/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هشاشة العظام هي حالة تتميز بفقدان كثافة العظام وزيادة هشاشتها، وتعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص مع التقدم في العمر.. هناك عدة أطعمة يمكن تضمينها في النظام الغذائي لتعزيز صحة العظام والمساعدة في علاج هشاشة العظام.. هذه الأطعمة تشمل:


1. الألبان ومنتجات الألبان: الحليب واللبن والجبنة والزبادي. تعتبر هذه المنتجات مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي يساهم في بناء العظام وتقويتها.

2. السلمون والسردين والتونة: هذه الأسماك الدهنية تحتوي على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تساعد في زيادة كثافة العظام وتقليل فقدان العظام.

3. السبانخ والكرنب والكولارد: هذه الخضروات الورقية الداكنة تحتوي على الكالسيوم والفيتامين K والمغنيسيوم، والتي تلعب جميعها دورًا في صحة العظام.

4. البقوليات والفاصوليا: تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات، والتي تعزز صحة العظام.

5. البذور والمكسرات: مثل الشيا والكتان والسمسم واللوز والجوز. تحتوي هذه الأغذية على الكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الدهنية الصحية التي تعزز صحة العظام.

6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والبطاطا والفلفل الأحمر. يعمل فيتامين C على تعزيز امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للعظام، ينصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية المناسبة والتعرض لأشعة الشمس لزيادة مستويات فيتامين D في الجسم، حيث يلعب فيتامين D دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

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