6 أطعمة تعالج هشاشة العظام

6 أطعمة تعالج هشاشة العظام
التاريخ
9/10/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هشاشة العظام هي حالة تتميز بفقدان كثافة العظام وزيادة هشاشتها، وتعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص مع التقدم في العمر.. هناك عدة أطعمة يمكن تضمينها في النظام الغذائي لتعزيز صحة العظام والمساعدة في علاج هشاشة العظام.. هذه الأطعمة تشمل:
1. الألبان ومنتجات الألبان: الحليب واللبن والجبنة والزبادي. تعتبر هذه المنتجات مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي يساهم في بناء العظام وتقويتها.
2. السلمون والسردين والتونة: هذه الأسماك الدهنية تحتوي على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تساعد في زيادة كثافة العظام وتقليل فقدان العظام.
3. السبانخ والكرنب والكولارد: هذه الخضروات الورقية الداكنة تحتوي على الكالسيوم والفيتامين K والمغنيسيوم، والتي تلعب جميعها دورًا في صحة العظام.
4. البقوليات والفاصوليا: تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات، والتي تعزز صحة العظام.
5. البذور والمكسرات: مثل الشيا والكتان والسمسم واللوز والجوز. تحتوي هذه الأغذية على الكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الدهنية الصحية التي تعزز صحة العظام.
6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والبطاطا والفلفل الأحمر. يعمل فيتامين C على تعزيز امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.
بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للعظام، ينصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية المناسبة والتعرض لأشعة الشمس لزيادة مستويات فيتامين D في الجسم، حيث يلعب فيتامين D دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.
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