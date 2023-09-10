6 أطعمة تعالج هشاشة العظام



1. الألبان ومنتجات الألبان: الحليب واللبن والجبنة والزبادي. تعتبر هذه المنتجات مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي يساهم في بناء العظام وتقويتها.

2. السلمون والسردين والتونة: هذه الأسماك الدهنية تحتوي على الأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تساعد في زيادة كثافة العظام وتقليل فقدان العظام.

3. السبانخ والكرنب والكولارد: هذه الخضروات الورقية الداكنة تحتوي على الكالسيوم والفيتامين K والمغنيسيوم، والتي تلعب جميعها دورًا في صحة العظام.

4. البقوليات والفاصوليا: تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا على الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات، والتي تعزز صحة العظام.

5. البذور والمكسرات: مثل الشيا والكتان والسمسم واللوز والجوز. تحتوي هذه الأغذية على الكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الدهنية الصحية التي تعزز صحة العظام.

6. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والليمون والبطاطا والفلفل الأحمر. يعمل فيتامين C على تعزيز امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.

بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للعظام، ينصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية المناسبة والتعرض لأشعة الشمس لزيادة مستويات فيتامين D في الجسم، حيث يلعب فيتامين D دورًا هامًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام.