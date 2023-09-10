وفقدت سيدة مغربية من قرية تمقرة بإقليم شيشاوة قرب مدينة مراكش جنوب المغرب أسرتها كلها، حيث ودعت زوجها وأولادها الأربعة، ابنان وابنتان، جراء الزلزال.

أجرى التلفزيون المغربي مقابلة مع السيدة المكلومة، وفيها عددت أسماء المتوفين بداية من زوجها مصطفى، والأبناء حسن وإلياس وإلهام وغزلان.

وانتشر فيديو المقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تحت وصف "مقطع يبكي القلوب".

وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 2012 قتيلاً، بالإضافة إلى 2059 مصاباً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأحد.

وتواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الحثيثة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، وأعلن ملك المغرب محمد السادس، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ، وبدأت المساجد في جميع أنحاء المغرب إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال.