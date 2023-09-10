مغربية تنادي على زوجها وأولادها الأربعة بعد وفاتهم بالزلزال (فيدي
التاريخ
9/10/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تغزو الفيديوهات الموجعة وسائل التواصل الاجتماعي، من المملكة المغربية الشقيقة، التي تعرضت لزلزال مدمّر قتل وشرّد الآلاف.
وفقدت سيدة مغربية من قرية تمقرة بإقليم شيشاوة قرب مدينة مراكش جنوب المغرب أسرتها كلها، حيث ودعت زوجها وأولادها الأربعة، ابنان وابنتان، جراء الزلزال.
أجرى التلفزيون المغربي مقابلة مع السيدة المكلومة، وفيها عددت أسماء المتوفين بداية من زوجها مصطفى، والأبناء حسن وإلياس وإلهام وغزلان.
وانتشر فيديو المقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، تحت وصف "مقطع يبكي القلوب".
وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 2012 قتيلاً، بالإضافة إلى 2059 مصاباً، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الأحد.
وتواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الحثيثة بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، وأعلن ملك المغرب محمد السادس، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ، وبدأت المساجد في جميع أنحاء المغرب إقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال.
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