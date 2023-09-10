تجهيز طرق اربد لتتناسب مع قانون السير الجديد
التاريخ
9/10/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أنجزت مديرية أشغال محافظة إربد، جميع الإجراءات المتعلقة بصيانة وتأثيث الطرق التابعة لها ضمن المحافظة، بما يتواءم مع قانون السير الجديد وتعليماته والذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، وفق مدير المديرية معن الربضي.
وأوضح الربضي، أنه تم الانتهاء من صيانة وتأهيل 20 كيلو مترا من طريق (إربد – جرش)، بالإضافة إلى تعزيز الإشارات الإلزامية والتحذيرية واللوحات الإرشادية.
وأشار إلى أنه تم وضع الشواخص المتعلقة بتحديد السرعات بشكل واضح، وإجراء عملية طلاء للعاكسات المرورية ووضع المزيد من الحواجز المعدنية والحواجز الخرسانية على الطرقات، وإنشاء جسور مشاة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية للمركبات والمشاة.
وأوضح أنه تم تحديد ممرات المشاة وتخطيطها بشكل واضح، داعيا المشاة إلى الالتزام بهذه الممرات عند عبور الشوارع، حفاظا على حياتهم والتزاما بتعليمات قانون السير الجديد، مؤكدا أنه تم دراسة أماكن تواجد هذه الممرات ونقاط العبور، بشكل يخدم سلامة المشاة من جهة ويسهم بانسيابية حركة المرور.
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