(MENAFN
- Thedoersgroup) اجتماع اللجنة التحضيرية لمرحلة ما قبل إشهار الوكالة العربية للريادة والاستشراف رسميًا
ضمن الإجراءات والاجتماعات التحضيرية التي تقوم بها الوكالة العربية للريادة والاستشراف، عُقدت جلسة عمل إستهلها المُستشار الأول للوكالة والمؤسس مروان حرز الله عضو المجلس الاستشاري، تحدث حول الإستراتيجيات والخطط التي سوف تتبناها الوكالة العربية وتسعى لتنفيذها وصولاً لخدمات مجتمعية تساهم في بناء الفرد الإنسان بأفضل السبل وأنجح الوسائل.
كما شارك الحضور بمناقشة وإبداء الرأي حول المعايير المنوي تنفيذها حول الاستشراف المؤسسي للدول الأقل حظًا والدول النامية، عدا الاطلاع على مقترحات إستثمار الذكاء الإصطناعي بالمجال الطبي والبرامج الأكاديمية والتي سيتم تنفيذها مع أعرق الجامعات العربية.
هذا وقد حضر الاجتماع كل من رنا الخطيب - مُستشار ريادة واستشراف المبادرات والمشاريع الإنسانية وميسون عزام - مُستشار الريادة والاستشراف الإعلامي، وهاني الزبيدي – مُستشار ريادة واستشراف المبادرات والمشاريع الإنسانية، وعنان النجمي - مُستشار الشؤون المالية، ومنى أبوبكر - مُستشار الريادة والاستشراف الإعلامي.
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