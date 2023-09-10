(MENAFN
) شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا في شهر آب، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 سنة، مع ارتفاع معدله 9.8 بالمئة خلال هذا الشهر. يعزى هذا الارتفاع إلى القيود على تصدير الأرز التي فرضتها الهند، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
كما في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي تراجعًا طفيفًا في الشهر الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.
كذلك أوضحت الفاو في تقريرها الشهري أن ارتفاع أسعار الأرز بلغ 9.8 بالمئة مقارنة بشهر تموز، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعكس التداعيات والاضطرابات التي أحدثها حظر الهند على صادرات الأرز الأبيض. وأضافت أن عدم وضوح مدى الحظر ومخاوف من فرض قيود أخرى دفعت الأطراف الفاعلة في سلسلة التوريد إلى اتخاذ إجراءات محترفة، مثل الاحتفاظ بمخزوناتها وإعادة التفاوض فيما يتعلق بالعقود أو تعليق تقديم عروض الأسعار.
الأرز يعتبر غذاءً أساسيًا في العالم، وقد شهدت أسعاره ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق العالمية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 وظواهر مناخية مثل إل نينيو على إنتاجه. وفي تموز، قامت الهند بفرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، الذي يشكل ربع إجمالي الإنتاج. وأعلنت وزارة شؤون المستهلكين والأغذية في الهند أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافر كميات كافية من الأرز في السوق المحلية وتخفيف الارتفاع في الأسعار.
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