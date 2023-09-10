مديرية تربية لواء ناعور تقيم احتفالا تكريميا لاوائل طلبة الثانوية
التاريخ
9/10/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحت رعاية متصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي اقامت مديرية التربية والتعليم للواء ناعور يوم الخميس الماضي احتفالا تكريميا
لاوائل طلبة الثانوية العامة 2023 على اللواء ،وبحضور الاستاذ نهار القضاة مدير التربية والتعليم للواء ناعور ،وسعادة رئيس بلدية ناعور ووجهاء اللواء،واهالي الطلبة حيث كانت اجواء التكريم مليئة بالبهجة والسرور والامتنان الى وزارة التربية والتعليم ،ومديرية التربية والتعليم للواء ناعور،،،، الف مبروك للطلبة المتفوقيين وهم جنود هذا الوطن الغالي ادام الله عزه في ظل الملك المعزز عبد الله الثاني المعظم. ومن ضمن الطلبة المكرمين الطالب وليد خالد السمكري نجل الزميل خالد وليد السمكري/ادارة الاذاعة الأردنية.
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