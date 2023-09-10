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مديرية تربية لواء ناعور تقيم احتفالا تكريميا لاوائل طلبة الثانوية

9/10/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحت رعاية متصرف لواء ناعور الدكتور محمد الحسامي اقامت مديرية التربية والتعليم للواء ناعور يوم الخميس الماضي احتفالا تكريميا
لاوائل طلبة الثانوية العامة 2023 على اللواء ،وبحضور الاستاذ نهار القضاة مدير التربية والتعليم للواء ناعور ،وسعادة رئيس بلدية ناعور ووجهاء اللواء،واهالي الطلبة حيث كانت اجواء التكريم مليئة بالبهجة والسرور والامتنان الى وزارة التربية والتعليم ،ومديرية التربية والتعليم للواء ناعور،،،، الف مبروك للطلبة المتفوقيين وهم جنود هذا الوطن الغالي ادام الله عزه في ظل الملك المعزز عبد الله الثاني المعظم. ومن ضمن الطلبة المكرمين الطالب وليد خالد السمكري نجل الزميل خالد وليد السمكري/ادارة الاذاعة الأردنية.

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