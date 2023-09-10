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حمدان بن محمد يعتمد الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030

9/10/2023 5:19:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030، حيث دون سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏اعتمدنا الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري في دبي حتى 2030 بهدف زيادة طول الشبكة بنسبة 188% وخدمة 22 مليون راكب بحلول 2030 ... كما تفقدت مشروعاً رائداً تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيع أول عبرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتابعت نتائج التشغيل التجريبي لأول عبرة ذاتية القيادة في مياه دبي، وسعيد كذلك بلقاء هنادي الدوسري أول مواطنة تشغل وظيفة قبطان بحري لوسيلة نقل بحري جماعي.

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