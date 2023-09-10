بدأت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم الأحد التسويق لطرحها العام الأولي، إذ تتطلع إلى سعر للسهم يتراوح بين 12.50 ريال (3.33 دولار) و13.50ريال.

وأظهر إخطار للمستثمرين اليوم أن أديس تسعى لجمع ما يصل إلى 4.57 مليار ريال (1.22 مليار دولار) من بيع 30 بالمئة في الشركة من خلال طرح أسهم.

كانت رويترز قد نقلت في نوفمبر عن مصدرين مطلعين أن الطرح العام الأولي المزمع قد يجلب أكثر من مليار دولار.

وتنتهي عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات في 14 سبتمبر. وسيتم تحديد السعر النهائي للأسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

أعلنت أديس في 28 أغسطس عن طرحها المزمع في البورصة السعودية من خلال بيع أسهم حالية وجديدة.

وسيبيع المساهمون البائعون، وهم صندوق الاستثمارات العامة وأديس انفستمنتس هولدنج ليمتد ومجموعة الزامل للاستثمار ما مجموعه 101 مليون و615626 من الأسهم الحالية بما يتناسب مع حصصهم.

وستصدر أديس أيضا 237 مليونا و103128 سهما جديدا.

وأشار إخطار اليوم إلى أنه من المقرر توزيع جزء من حصيلة الطرح على مساهمي أديس بما يتناسب مع ما باعوه من حصصهم.

وقال الإخطار إن المتبقي من الحصيلة سيستخدم لسداد بعض ديون الشركة وتمويل خطط نموها.