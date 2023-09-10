الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين للبرازيل

سلمت الهند اليوم الأحد رسميا للبرازيل رئاسة مجموعة العشرين في المراسم الختامية للقمة السنوية للمجموعة التي عقدت في نيودلهي.

وأكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العملية بتسليم مطرقة رئاسة‭‭ ‬‬المجموعة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وأكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بينما تسلّمت بلاده رئاسة مجموعة العشرين، أنه يجب على "القضايا الجيوسياسية" ألا تخرج نقاشات التكتل عن مسارها، في إشارة مبطنة إلى الخلافات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال لولا في ختام قمة المجموعة السنوية في نيودلهي "لا يمكننا ترك القضايا الجيوسياسية تهيمن على جدول أعمال مباحثات مجموعة العشرين.. لا مصلحة لدينا في مجموعة عشرين منقسمة. نحتاج إلى السلام والتعاون بدلا من النزاعات".

تسود انقسامات في أوساط قادة دول مجموعة العشرين على خلفية حرب أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي فيما تغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة بأكملها.

وتجنّبا لأي إحراج دبلوماسي، ضغطت الهند المضيفة للقمة على أعضاء المجموعة للاتفاق على بيان مشترك خفف نبرة الإدانات للحرب.

وفي نهاية المطاف، نددت مجموعة العشرين باستخدام القوة لتحقيق مكاسب ميدانية لكنها تجنّبت انتقاد روسيا مباشرة.

وأفاد أميتاب كانت الذي يعد من أبرز منظمّي قمة الهند السبت بأن البرازيل كانت من بين البلدان التي ساعدت في التوصل إلى توافق على الفقرة المخصصة لأوكرانيا ضمن البيان.