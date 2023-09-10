الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 48

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.