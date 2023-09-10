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الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 48

9/10/2023 5:14:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الأحد،
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 35 درجة مئوية.

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