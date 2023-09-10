استكمالاً للاجتماع الذي عقده وزير التربية د. عادل المانع، مع قياديي وزارة التربية ومديري المناطق التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2023، فقد تفقد الوزير المانع صباح اليوم الأحد، المناطق التعليمية حيث اجتمع بالمدراء والمسؤولين في هذه المناطق وبحث معهم تفاصيل الأعمال المتعلقة بتجهيز المدارس وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين والطلبة.

وشدّد الوزير على ضرورة الحرص على استكمال كافة التجهيزات ومتطلبات العمل بالمدارس واستغلال الوقت بالطريقة المثلى لضمان انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً على مديري المناطق بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية معوقات للعمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة.

وذكر الوزير عادل المانع أنه أوعز إلى كافة القطاعات بالعمل بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتذليل كل العقبات في سبيل نجاح العام الدراسي الجديد وخلق الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة.

