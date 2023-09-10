وزير التربية يتفقد المناطق التعليمية ويوجه بتذليل العقبات لضمان جهوزية المدارس
التاريخ
9/10/2023 5:14:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
استكمالاً للاجتماع الذي عقده وزير التربية د. عادل المانع، مع قياديي وزارة التربية ومديري المناطق التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2024/2023، فقد تفقد الوزير المانع صباح اليوم الأحد، المناطق التعليمية حيث اجتمع بالمدراء والمسؤولين في هذه المناطق وبحث معهم تفاصيل الأعمال المتعلقة بتجهيز المدارس وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين والطلبة.
وشدّد الوزير على ضرورة الحرص على استكمال كافة التجهيزات ومتطلبات العمل بالمدارس واستغلال الوقت بالطريقة المثلى لضمان انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً على مديري المناطق بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية معوقات للعمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة.
وذكر الوزير عادل المانع أنه أوعز إلى كافة القطاعات بالعمل بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتذليل كل العقبات في سبيل نجاح العام الدراسي الجديد وخلق الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة.
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