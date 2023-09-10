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مصر: ارتفاع التضخم الشهري 1.6% في أغسطس الماضي

9/10/2023 5:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقابل 15.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بنسبة 1.6% على أساس شهري خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة.


وأوضح جهاز الإحصاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 39.7% خلال شهر أغسطس مقابل 15.3% لنفس الشهـر من عام 2022.

RT

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