وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه تمت فجر اليوم مداهمة منزل في مدينة الخليل، لوجود معلومات تؤكد اختباء شخصين من المطلوبين الخطيرين بداخله، حيث تمكنت القوة من القبض عليهما، بعد مداهمة المنزل.

وأضاف أن المطلوبين متهمان بارتكابهما للعديد من جرائم إطلاق النار، والسرقات، والبلطجة، التي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما، لحين إحالتهما لجهة الاختصاص، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا.