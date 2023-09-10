الشرطة تقبض على مطلوبين خطيرين لضلوعهما بعدة جرائم في الخليل
التاريخ
9/10/2023 5:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليــل/PNN- ألقت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين اثنين لضلوعهما بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح وسرقات وأعمال بلطجة في مدينة الخليل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه تمت فجر اليوم مداهمة منزل في مدينة الخليل، لوجود معلومات تؤكد اختباء شخصين من المطلوبين الخطيرين بداخله، حيث تمكنت القوة من القبض عليهما، بعد مداهمة المنزل.
وأضاف أن المطلوبين متهمان بارتكابهما للعديد من جرائم إطلاق النار، والسرقات، والبلطجة، التي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية.
وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما، لحين إحالتهما لجهة الاختصاص، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا.
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