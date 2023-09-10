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الشرطة تقبض على مطلوبين خطيرين لضلوعهما بعدة جرائم في الخليل

9/10/2023 5:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليــل/PNN- ألقت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على مطلوبين اثنين لضلوعهما بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح وسرقات وأعمال بلطجة في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه تمت فجر اليوم مداهمة منزل في مدينة الخليل، لوجود معلومات تؤكد اختباء شخصين من المطلوبين الخطيرين بداخله، حيث تمكنت القوة من القبض عليهما، بعد مداهمة المنزل.

وأضاف أن المطلوبين متهمان بارتكابهما للعديد من جرائم إطلاق النار، والسرقات، والبلطجة، التي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما، لحين إحالتهما لجهة الاختصاص، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا.

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