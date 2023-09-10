توقيف باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين‎

وقالت

الشرطة إن عناصر من جهاز شرطة منطقة لندن "أوقفوا رجلين في 13 آذار/مارس للاشتباه بارتكابهما مخالفات تحت الفقرة الأولى من قانون الأسرار الرسمية 1911".

وأضافت أن "رجلا في الثلاثينيات أوقف في عنوان في أكسوفردشاير، فيما أوقف آخر في العشرينيات في عنوان في إدنبره".

وذكرت الصحيفة أن المشتبه الذي في العشرينيات من العمر تواصل مع نواب في البرلمان من الحزب المحافظ بينما كان يعمل باحثا برلمانيا.

وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز.

وأفادت الصحيفة، بأنه بريطاني عمل في السياسة الدولية بما في ذلك العلاقات مع بكين وسبق أن عمل في الصين.

وإذا ثبتت التهمة، فستكون هذه القضية من بين أخطر الانتهاكات الأمنية المرتبطة بدولة معادية في البرلمان البريطاني.

وحذّر جهاز الاستخبارات الداخلي "إم آي5" العام الماضي، من أن عميلة للحكومة الصينية تدعى كريستين لي "تورّطت في أنشطة تدخل سياسي لصالح الحزب الشيوعي إذ تواصلت مع أعضاء في البرلمان هنا".

وفي تموز/يوليو، اتهمت لجنة الأمن والاستخبارات التابعة لمجلس العموم الصين باستهداف المملكة المتحدة "بشكل مكثّف وشديد"، فيما لم تملك الحكومة "الموارد أو الخبرة والمعرفة" اللازمة للتعامل معها.

ذكرت تقارير أن تواصل توغندات مع المشتبه به كان محدودا فيما لم يتواصل معه إطلاقا عندما كان وزيرا للأمن.