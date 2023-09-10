يذكر أن المغرب تعرض لزلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، نتج عنه 2012 قتيلاً وآلاف الإصابات، فيما ما يزال المئات تحت الأنقاض وسط جهود كثيفة للإنقاذ.

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