واشنطن تبدي استعدادها لتقديم دعم كبير للمغرب بعد كارثة الزلزال
التاريخ
9/10/2023 5:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ المغاربة بأن واشنطن على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.
وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد قالت: "نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين المغاربة ومستعدون لتقديم المساعدة".
يذكر أن المغرب تعرض لزلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، نتج عنه 2012 قتيلاً وآلاف الإصابات، فيما ما يزال المئات تحت الأنقاض وسط جهود كثيفة للإنقاذ.
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