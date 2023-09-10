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واشنطن تبدي استعدادها لتقديم دعم كبير للمغرب بعد كارثة الزلزال

9/10/2023 5:11:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ المغاربة بأن واشنطن على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.

وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد قالت: "نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين المغاربة ومستعدون لتقديم المساعدة".

يذكر أن المغرب تعرض لزلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، نتج عنه 2012 قتيلاً وآلاف الإصابات، فيما ما يزال المئات تحت الأنقاض وسط جهود كثيفة للإنقاذ.

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