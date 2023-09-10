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الشرطة تقبض على مطلوبين لضلوعهم بجرائم إطلاق نار وسرقات وبلطجة في الخليل

9/10/2023 5:11:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليــل /PNN/ تمكنت الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني اليوم من القبض على مطلوبين إثنين لضلوعهما بجرائم إطلاق نار وحيازة سلاح وسرقات وأعمال بلطجة في مدينة الخليل .

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن قوة من فرع المباحث العامة تساندها قوة من الشرطة الخاصة بشرطة المحافظة والأمن الوطني قاموا فجر اليوم بمداهمة منزل في مدينة الخليل لوجود معلومات تؤكد إختباء شخصين من المطلوبين الخطرين بداخله حيث تمكنت القوة من القبض عليهما بعد مداهمة المنزل.

وأضاف العقيد ارزيقات بأن المطلوبين متهمين بارتكابها للعديد من جرائم إطلاق النار والسرقات والبلطجة والتي طالت منازل ومحال ومركبات مواطنين خلال الفترة الماضية .

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً .

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