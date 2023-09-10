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أهمها الفيروس المخلوي.. كيف تقلل خطر الإصابة بالفيروسات

9/10/2023 5:11:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ اكتشف فريق من قسم علم الفيروسات الجزيئي والطبي في جامعة الرور في بوخوم بألمانيا، طرقًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، أهمها تدابير النظافة وطرق تعطيل تكاثر الفيروس.

وتظهِر النتائج أن توفر معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول ومطهرات الأسطح المتوفرة تجاريًّا، يمكن ضمان حماية جيدة ضد انتقال الفيروس عبر الأسطح.

وفيما يتعلق بالفيروس المخلوي الذي ينتشر كثيرًا في فصل الشتاء، قام فريق علم الفيروسات في بوخوم بفحص مدة بقاء الفيروس على ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ في درجة حرارة الغرفة.

وتقول الدكتورة توني لويز مايستر: "على الرغم من انخفاض كمية الفيروس المعدي بمرور الوقت، فإننا ما زلنا نكتشف جزيئات فيروسية معدية بعد 7 أيام. في المستشفيات والممارسات الطبية على وجه الخصوص، من الضروري تطهير الأسطح بشكل منتظم".

وتنتقل معظم حالات العدوى بالفيروس التنفسي المخلوي من شخص إلى آخر عبر قطرات من الهواء الذي نتنفسه، وفقًا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وينخفض خطر الإصابة بالفيروس من شخص مصاب إذا قام هذا الشخص بشطف فمه لمدة 30 ثانية بغسول الفم.

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