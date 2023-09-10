وقال حسن بريجية مدير الهيئة في محافظة بيت لحمان لجنة التخطيط التابعة لما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية قد اعلنت عن مخططين تفصيليين يستهدفان اراضي واسعة تابعة لبلدتي الخضر وبتير وقرية الولجة الى الغرب من مدينة بيت لحم.

واوضح بريجية ان المخطط الذي يستهدف اراضي الولجة وبتير هو لاقامة مستوطنة جديدة على اراضيها يطلق عليها اسم "ار حوماة" وتستهدف مواقع"

حوض "3 " من موقع

السرج وحوض (3) قي موقع حريقة حزوق من اراضي الولجة ، وحوض (2) من موقع الرهيسة من اراضي بتير.

ولم يتسنى لهيئة مقاومة الجدار تحديد المساحة التي ستقام عليها هذه المستوطنة الجديدة ولكن وحسب المعلومات المتوفرة فالحديث يدور عن مئات الدونمات التابعة للمواطنين وستشكل المستوطنة جزءا من تجمع المستوطنات المقامة على اراضي محافظة بيت لحم وتقع في دائرة تنفيذ مخطط "القدس الكبرى" وبالتالي ستشكل ايضا حلقة وصل بين حدود مدينة القدس من ناحيتها الغربية ومستوطنات تجمع عوش عصيون وبالتالي سوف تعزز من فصل بلدتي بتير والولجة عن مخيطها وعزلها عنه.

وفيما يتعلق باراضي قرية الخضر فان المخطط هو توسيع مستوطنة اليعازر المقامة على اراضيها وتشمل القرارات مواقع عديدة من هذه البلدة وهي حوض (7) خلة الفحم حوض (2) المحجرة ، حوض (2) ابوبكير ، حوض (5) الفاغور ، حوض (

الشفا واد الهندي ، وجميعها اراض الخضر والتي تضم عشرات الدونمات التابعة للمواطنين وهي اراضي خاصة.

كما اوضح بريجية ان جزء من هذه الاراضي صدرت بحقها قرارات مصادرة في السابق ويتم بحث امرها في المحاكم العسكرية الاسرائيلية بناءا على قضايا رفعها اصحابها منذ سنوات ، وهناك اراضي اعلن عن نية المصادرة فيها بناءا على المخططين المشار اليهما,

وقال بريجية ان الامر خطير للغاية والمخططان هما جزء من قرارات مصادرة الاراضي وانشاء مزيد من المستوطنات تنفيذا لخطة حكومة اسرائيل الفاشية الهادقة الى تقطيع الارض وحسم الموقف على ارض الواقع ضمن خطة استراتيجية لمنع حل الدولتين داعيا اصحاب الاراضي مرجعة مكتب الهيئة في بيت لحم لمعرفة المساحة الحقيقية التي يتسهدفها المشروع الاستيطاني الجديد وبهدف رفع قضايا للجهات القضائية الاسرائيلية للاعتراض على هذا المخطط رغم عدم الثقة بهذه الجهات ولكن يجب علينا استنفاذ كل الطرق في مواجهة مشروع التهويد والاستيطان بحسب بريجية.

