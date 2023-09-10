اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي في رام الله والبيرة

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي في رام الله والبيرة
التاريخ
9/10/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
الثلاثاء 12/9/2023:
المزرعة الشرقية كاملا , مضخة مصلحة المياه أول دير جرير.
الأربعاء 13/9/2023 :
خربثا بني حارث , دير عمار , مخيم دير عمار , جمالة , بيتللو , راس كركر , الجانية , دير قديس , نعلين , المدية , قبيا , بدرس , أجزاء من بلدة بلعين وتشمل: مسجد بلعين والمجاورين , آخر البلد من جهة خربثا بني حارث والمجاورين.
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