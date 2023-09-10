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اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي في رام الله والبيرة

9/10/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الثلاثاء 12/9/2023:

المزرعة الشرقية كاملا , مضخة مصلحة المياه أول دير جرير.

الأربعاء 13/9/2023 :

خربثا بني حارث , دير عمار , مخيم دير عمار , جمالة , بيتللو , راس كركر , الجانية , دير قديس , نعلين , المدية , قبيا , بدرس , أجزاء من بلدة بلعين وتشمل: مسجد بلعين والمجاورين , آخر البلد من جهة خربثا بني حارث والمجاورين.


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