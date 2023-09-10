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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

9/10/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- أعلنت بعثة“جمهورية دونيتسك الشعبية” التابعة لـ“مركز التحكم والتنسيق المشترك” بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 80 مرة وأطلقت 225 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت البعثة، عبر قناتها على تليغرام ، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 92 هجوما مدفعيا وأطلقت ما مجموعه 225 قذيفة من مختلف الأنواع ، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، كما لحقت أضرار بخمسة منازل وأربعة منشآت للبنية التحتية في دونيتسك.

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