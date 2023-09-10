وقالت البعثة، عبر قناتها على تليغرام ، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 92 هجوما مدفعيا وأطلقت ما مجموعه 225 قذيفة من مختلف الأنواع ، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، كما لحقت أضرار بخمسة منازل وأربعة منشآت للبنية التحتية في دونيتسك.