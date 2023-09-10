القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
التاريخ
9/10/2023 5:11:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
موسكو/PNN- أعلنت بعثة“جمهورية دونيتسك الشعبية” التابعة لـ“مركز التحكم والتنسيق المشترك” بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 80 مرة وأطلقت 225 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت البعثة، عبر قناتها على تليغرام ، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت 92 هجوما مدفعيا وأطلقت ما مجموعه 225 قذيفة من مختلف الأنواع ، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضافت البعثة أن القصف أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، كما لحقت أضرار بخمسة منازل وأربعة منشآت للبنية التحتية في دونيتسك.
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