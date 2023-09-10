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الأسير جمال هندي يدخل عامه الـ22 والأخير في الأسر

9/10/2023 5:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دخل الأسير جمال هندي (54 عاما) من قلقيلية، عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسير هندي اعتقل عام 2002، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ، ولاحقا حكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 22 عاما، علما أنّه خلال سنوات اعتقاله فقد والده وشقيقته، وحرمه الاحتلال من وداعهما.

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