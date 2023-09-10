وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، تتمنى أن تكون المباراة بداية جديدة قبل تسعة أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024، لكنها تجرعت مرارة الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي وسط صيحات استهجان الجماهير.

وكان فليك تحت المجهر بالفعل قبل المباراة عقب تحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 16 مباراة، والخروج من الدور الأول بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وستسفر هذه الهزيمة عن تعالي الأصوات المطالبة برحيل فليك.

وقال المدرب للصحفيين: "أعرف أن كرة القدم متغيرة ولا يمكنني توقع ما سيحدث لكن من جانبي حاولنا فعل كل شيء لتجهيز الفريق جيدا".

وأضاف: "أعتقد أننا نؤدي عملا جيدا وأرى أنني الرجل المناسب للمهمة"، ردا على الشكوك بشأن مستقبله.

ولم تستمتع ألمانيا بأي نجاح في فترة فليك منذ تولى القيادة قبل عامين، وخرجت من نهائيات قطر بعد فوز واحد في ثلاث مباريات بدور المجموعات، ولم تظهر أي علامات للتعافي.

وتابع: "أنا محبط جدا ويجب أن نعترف بأن اليابان فريق بارع، لم نجد وسائل للتغلب على هذا الدفاع المحكم".

"بدأنا بشكل جيد لكنهم سجلوا من أول فرصة، انتفضنا وتعادلنا وشعرنا بالدعم، لكنهم سجلوا مجددا وارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية في الشوط الثاني".

ويتعين على فليك، الذي بدأ فترته بثمانية انتصارات متتالية، تجهيز المنتخب لمواجهة فرنسا وصيفة بطلة العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل.

وواصل مدرب بايرن ميونخ السابق: "سنتحضر جيدا وسنتعافى، اخترنا هذه المباريات لأننا نريد مواجهة الأفضل".

"أمس لم نكن مستعدين للتفوق على هذا المنافس، سنستعد لفرنسا وسنحفز الفريق للعب بشجاعة، هذا عملنا اليومي ويمكنني تفهم الانتقادات".

"نحن فريق متحد، تعرضنا لهزيمة ثقيلة أمس لكن يجب أن نتخلص من آثارها وأن نلعب بطريقة مختلفة أمام فرنسا".