Sunday, 10 September 2023 02:31 GMT

فريق فلسطيني يتوجه للمغرب للمساعدة بإنقاذ ضحايا الزلزال

9/10/2023 5:11:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، في تصريحات إذاعية إن الفريق يضم 24 كادرا بينهم 10 أطباء من متخصصين في الطوارئ وعلاج كسور العظام، و10 آخرين من الدفاع المدني، بالإضافة لمختصين من الهلال الأحمر، وطاقم الإعلام الرسمي.

ينطلق فريق فلسطيني مساء اليوم الأحد، يضم عمّال إنقاذ وطواقم صحية، من الضفة الغربية إلى المغرب، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب غرب مراكش وخلّف آلاف الضحايا، والمشردين.

وأوضح أنّ الفريق الفلسطيني سيتوجه إلى المغرب مساء اليوم، بعد إتمام كافة التجهيزات والتنسيقات اللازمة، لضمان حركته ووصوله إلى هناك، لافتا إلى أنه سيمكث في المغرب نحو 7 أيام كحد أدنى.

وأكد الزهيري، أن الفريق لن يدخر جهدا في سبيل المساعدة بجهود الإنقاذ بالمغرب، مضيفا "نحن على تواصل مع السلطات المعنية بالمغرب، لضمان وجود تنسيق عالي المستوى، يُمكّن الفريق من القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه".

وخلف الزلزال الذي ضرب أجزاء من المغرب ليلة السبت، 2012 قتيلا و2059 مصابا، وألحق دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة، وظهرت مشاهد الركام والتشققات في المنازل والشوارع، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن قوة الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق في المغرب، بلغت شدّته 7 درجات على سلم ريختر، وقد تحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن زلزال المغرب أدى لتضرر أكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها.

MENAFN10092023000205011050ID1107039530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث