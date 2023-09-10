فلاشينغ ميدوز: الأميركية غوف تتوج بأول لقب كبير في مسيرتها

ونجحت الشابة غوف (19 عاما) بالتتويج بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، بفوزها في النهائي على الثانية عالميا البيلاروسية أرينا تسابالينكا عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2، واحتاجت إلى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.

وباتت غوف أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامس في 1999 الذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية.

وسترتقي غوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

ومنذ عام 2000، أصبحت غوف ثاني لاعبة تفوز بنهائي أميركا المفتوحة في منافسات فردي السيدات بعد خسارة المجموعة الأولى،

بعد نعومي أوساكا التي تغلبت على فيكتوريا أزارينكا في نهائي 2020.

وأصبحت غوف أول لاعبة تتغلب على سابالينكا مرة واحدة على الأقل كل عام، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

وفشلت سابالينكا في أول نهائي لها في فلاشينغ ميدوز بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.