فلاشينغ ميدوز: الأميركية غوف تتوج بأول لقب كبير في مسيرتها

فلاشينغ ميدوز: الأميركية غوف تتوج بأول لقب كبير في مسيرتها
التاريخ
9/10/2023 5:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- تُوجت الأميركية كوكو غوف المصنفة سادسة عالميا، فجر اليوم الأحد، بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى في اللعبة.
ونجحت الشابة غوف (19 عاما) بالتتويج بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، بفوزها في النهائي على الثانية عالميا البيلاروسية أرينا تسابالينكا عندما تغلبت عليها 2-6 و6-3 و6-2، واحتاجت إلى ساعتين وست دقائق لتحقيق فوزها الرابع على سابالينكا في ست مواجهات بينهما وأحرزت لقبها الكبير الأول في ثاني نهائي بعدما خسرت رولان غاروس عام 2022.
وباتت غوف أصغر أميركية تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ سيرينا وليامس في 1999 الذي كان أول ألقابها الستة في البطولة الأميركية.
وسترتقي غوف إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين خلف سابالينكا التي ستنتزع الصدارة من البولندية إيغا شفيونتيك بطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي.
ومنذ عام 2000، أصبحت غوف ثاني لاعبة تفوز بنهائي أميركا المفتوحة في منافسات فردي السيدات بعد خسارة المجموعة الأولى،
بعد نعومي أوساكا التي تغلبت على فيكتوريا أزارينكا في نهائي 2020.
وأصبحت غوف أول لاعبة تتغلب على سابالينكا مرة واحدة على الأقل كل عام، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
وفشلت سابالينكا في أول نهائي لها في فلاشينغ ميدوز بعدما كانت أفضل نتيجة لها في بطولة الولايات المتحدة الدور نصف النهائي، في التتويج باللقب الكبير الثاني بعد الأول في ملبورن الأسترالية مطلع العام الحالي.
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