Sunday, 10 September 2023 02:31 GMT

تساقط الشعر قد يدل على أمراض مميتة

9/10/2023 5:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ قد يكون فقدان الشعر مؤشرا على
الإصابة بأمراض خطيرة وربما "مميتة" وفق خبراء، أكدوا أنه يمكن عقب تساقط الشعر تشخيص حالات مرضية عدة مثل باركينسون والثعلبة والسرطان بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

ومن الدلائل التي يكشفها الشعر قشرة الرأس، إذا كانت صفراء، فقد تكون دليل مرض باركنسون، والقشرة الصفراء ناجمة عن التهاب الجلد الدهني.

وفي حال ظهور خط بقع حمراء أو أرجوانية على الرأس يمكن أن تكون علامة على وجود وعاء دموي نادر يتحول إلى حالة تُسمى الساركوما الوعائية، ومن المحتمل أن أكثر الحالات شيوعاً هي من السرطان.

والساركوما الوعائية تظهر في بطانة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويمكن أن يظهر هذا في أي مكان، ولكنه يحدث بشكل رئيسي على الجلد أو فروة الرأس أو الرقبة، وفق "ميرور".

MENAFN10092023000205011050ID1107039528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث