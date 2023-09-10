تساقط الشعر قد يدل على أمراض مميتة

ومن الدلائل التي يكشفها الشعر قشرة الرأس، إذا كانت صفراء، فقد تكون دليل مرض باركنسون، والقشرة الصفراء ناجمة عن التهاب الجلد الدهني.

وفي حال ظهور خط بقع حمراء أو أرجوانية على الرأس يمكن أن تكون علامة على وجود وعاء دموي نادر يتحول إلى حالة تُسمى الساركوما الوعائية، ومن المحتمل أن أكثر الحالات شيوعاً هي من السرطان.

والساركوما الوعائية تظهر في بطانة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويمكن أن يظهر هذا في أي مكان، ولكنه يحدث بشكل رئيسي على الجلد أو فروة الرأس أو الرقبة، وفق "ميرور".