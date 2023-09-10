تساقط الشعر قد يدل على أمراض مميتة

تساقط الشعر قد يدل على أمراض مميتة
التاريخ
9/10/2023 5:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ قد يكون فقدان الشعر مؤشرا على
الإصابة بأمراض خطيرة وربما "مميتة" وفق خبراء، أكدوا أنه يمكن عقب تساقط الشعر تشخيص حالات مرضية عدة مثل باركينسون والثعلبة والسرطان بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
ومن الدلائل التي يكشفها الشعر قشرة الرأس، إذا كانت صفراء، فقد تكون دليل مرض باركنسون، والقشرة الصفراء ناجمة عن التهاب الجلد الدهني.
وفي حال ظهور خط بقع حمراء أو أرجوانية على الرأس يمكن أن تكون علامة على وجود وعاء دموي نادر يتحول إلى حالة تُسمى الساركوما الوعائية، ومن المحتمل أن أكثر الحالات شيوعاً هي من السرطان.
والساركوما الوعائية تظهر في بطانة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويمكن أن يظهر هذا في أي مكان، ولكنه يحدث بشكل رئيسي على الجلد أو فروة الرأس أو الرقبة، وفق "ميرور".
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