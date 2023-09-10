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ليبيا.. اجتماع طارئ في سرت لمواجهة العاصفة دانيال

9/10/2023 5:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقرر في اجتماع طارئ عقد في سرت بليبيا، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني اتخاذ عديد التدابير، لمواجهة العاصفة "دانيال" المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.


وأكد الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين أمس السبت، ضرورة توفير الوقود وغاز الطهي والسيولة، ومتابعة أوضاع المخيمات السكنية بالمدينة، البالغ عددها سبعة، وتقطنها نحو 300 عائلة.


وناشد عميد البلدية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وجهاز خدمات الإسعاف تسخير الإمكانات اللازمة لمدينة سرت، خاصة سيارات الإسعاف، وبعض المستلزمات الصحية والأدوية والأغطية.


وتوقع رادار البث الفضائي أن يمر مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة، ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح اليوم الأحد، بينما تصل سرعة الرياح صباحا إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة.


وأظهرت نماذج خرائط الرادار أن مدينة بنغازي تشهد ظهرا هطول أمطار غزيرة بنحو 20 إلى 25 ملليمترا، بينما ترتفع سرعة الرياح ظهرا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.

RT

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