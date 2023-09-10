التربية: بدء توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية

التربية: بدء توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية
التاريخ
9/10/2023 5:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بدأت وزارة التربية والتعليم، الأحد، بتوزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية في 8 مديريات، وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.
وقال المساعفة، إن عدد الطلبة المستفيدين من المشروع يبلغ قرابة 100 ألف طالب وطالبة في مديريات مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية، لمدة 60 يوما.
وأوضح أن برنامج توزيع الوجبات الغذائية تشمل طلبة رياض الأطفال في المرحلة الثانية (KG2)، والصفوف الأساسية من الأول حتى السادس في المدارس الحكومية.
وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوجبة تشمل حبة معجنات مع خيار وحبة فواكه (تفاح أو موز).
وبدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية منذ شهر أيار 1999 في المناطق الأقل حظاً بهدف تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية.
ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية، وتنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.
يبلغ عدد الطلبة المشمولين بالمشروع أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 34 مديرية تربية وتعليم، و3 مخيمات تابعة لوكالة الغوث.
MENAFN10092023000208011052ID1107039526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.