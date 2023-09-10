التربية: بدء توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية



وقال المساعفة، إن عدد الطلبة المستفيدين من المشروع يبلغ قرابة 100 ألف طالب وطالبة في مديريات مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية، لمدة 60 يوما.



وأوضح أن برنامج توزيع الوجبات الغذائية تشمل طلبة رياض الأطفال في المرحلة الثانية (KG2)، والصفوف الأساسية من الأول حتى السادس في المدارس الحكومية.



وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوجبة تشمل حبة معجنات مع خيار وحبة فواكه (تفاح أو موز).



وبدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية منذ شهر أيار 1999 في المناطق الأقل حظاً بهدف تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية.



ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية، وتنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.



يبلغ عدد الطلبة المشمولين بالمشروع أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 34 مديرية تربية وتعليم، و3 مخيمات تابعة لوكالة الغوث.

